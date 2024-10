Maestra morta a Brescia: il compagno è irreperibile da alcuni giorni

Eseguita ieri l’autopsia: si attendono i primi esiti. Per i genitori è la seconda figlia morta in pochi mesi

2 ' di lettura

Carmela Girasole aveva 45 anni - Foto dai social

Ci vorrà tempo per avere risposte certe dall’autopsia eseguita sulla salma di Carmela Girasole, la maestra di 45 anni morta la scorsa settimana al Civile dove era arrivata in condizioni disperate. L’esame è stato eseguito nella giornata di ieri ma serviranno fino a 90 giorni per avere gli esiti dei diversi accertamenti richiesti dalla Procura che indaga per omicidio preterintenzionale. L'autopsia è stata eseguita all'istituto di medicina legale - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it