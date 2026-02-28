Madre e figlia si gettano dalla finestra: salve col telo pneumatico

Le urla avevano attirato l’attenzione dei vicini che ad un certo punto hanno avvisato il numero unico dell’emergenza 112. In via Bramante a San Polo venerdì sera sono quindi giunte le vetture della Squadra Volante e agli agenti è parsa subito la gravità della vicenda. In una famiglia di origine straniera madre e figlia erano al centro di un’accesa discussione dettata da un forte stato di agitazione emotiva delle due donne.

Al culmine di una discussione le due donne si sono affacciate alla finestra della palazzina, minacciando di gettarsi dal secondo piano.

Nella concitazione del momento i Vigili del fuoco giunti sul posto per dare supporto agli agenti della Polizia di Stato hanno predisposto la distensione di un telo pneumatico da salto. Si tratta di uno strumento gonfiabile progettato per ammortizzare la caduta di una persona, manovrato da una squadra per regolare l’impatto.

E così è stato quando, poco dopo, le due donne, la madre e la figlia ventenne si sono lanciate nel vuoto al culmine di quella che si presume una crisi di nervi. Le donne, illese, sono state ricoverate in ospedale.