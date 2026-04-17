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Chiama i carabinieri: «Mio figlio mi ha aggredita». Arrestato 24enne

Intervento a Orzinuovi. Il giovane avrebbe spintonato la donna e le avrebbe lanciato contro alcuni oggetti presenti in casa: non era la prima volta
Il 24enne è stato arrestato
Il 24enne è stato arrestato
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Intervento dei carabinieri nel pomeriggio di ieri a Orzinuovi, dove un 24enne è stato arrestato in flagranza con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate.

A chiedere aiuto è stata la madre, una donna di 61 anni, che ha contattato telefonicamente la stazione dei carabinieri riferendo di essere stata aggredita dal figlio convivente al culmine di una lite nata per futili motivi. Secondo quanto ricostruito, il giovane avrebbe spintonato la donna e le avrebbe lanciato contro alcuni oggetti presenti in casa.

I militari sono intervenuti rapidamente, trovando il 24enne in evidente stato di alterazione dovuto all’assunzione di alcol. Dopo aver riportato la situazione alla calma, hanno identificato i presenti e raccolto le prime testimonianze.

Dagli accertamenti è emerso che il diverbio, iniziato poco dopo il pranzo, era degenerato in minacce, ingiurie e percosse. La donna presentava segni di contusione ma ha rifiutato il trasporto in ospedale.

La vittima ha formalizzato querela nei confronti del figlio, riferendo anche altri episodi di maltrattamenti e vessazioni subiti negli ultimi anni, a partire dal 2021. Il giovane, secondo quanto emerso, era già stato coinvolto in passato in vicende analoghe, poi archiviate in seguito alla remissione di querela.

È stato attivato il protocollo «codice rosso» per la tutela delle vittime di violenza domestica.

Al termine delle procedure, il 24enne è stato condotto nel carcere di Brescia, dove resta a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa dell’udienza di convalida.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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Argomenti
maltrattamenti in famigliaarrestoOrzinuovi
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