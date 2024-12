Madonna di Loreto, a Brescia si è celebrata la patrona degli aeronauti

Si è tenuta martedì 10 dicembre nella chiesa di Santa Maria della Carità di Brescia la solenne liturgia eucaristica in onore della Beata Vergine Lauretana, patrona degli aeronauti.

La cerimonia

Alla cerimonia officiata dal vescovo della Diocesi di Brescia Pierantonio Tremolada, hanno preso parte le autorità civili, militari e religiose della provincia, fra cui il prefetto Andrea Polichetti e il questore Eugenio Spina, rappresentanti delle associazioni combattentistiche e d’Arma e una rappresentanza dei Diavoli rossi di Ghedi.

A termine della liturgia il comandante del 6° Stormo, colonnello Luca Giuseppe Vitaliti, ha evidenziato come «la celebrazione della ricorrenza della Santa Vergine di Loreto, che costituisce una delle costanti tradizionalmente più significative e toccanti della nostra Arma Azzurra, trova una particolare enfasi anche quest’anno, in questo luogo sacro che custodisce la riproduzione della Santa Casa di Loreto, in quanto evento conclusivo di tutti gli avvenimenti celebrati sul territorio bresciano».

Un momento della liturgia

Sguardo allargato

»Il profondo sentimento che nutriamo verso la Vergine Celeste», ha continuato, «ci offre nella solennità della ricorrenza odierna una preziosa occasione per riflettere sul quotidiano impegno umano, sociale e professionale ovvero sul significato pieno della nostra missione, soprattutto in un momento di crescente instabilità dello scenario geo-politico mondiale, che inducono a continuare ad operare con estrema capacità, straordinaria passione e rinnovata competenza, per conseguire gli obiettivi assegnati utilizzando al meglio le energie e le risorse disponibili, affidandoci alla nostra Santa protettrice affinché infonda una consapevolezza superiore, senza limiti o barriere fisiche, in cui la comunione e la fratellanza possa prevalere rispetto a qualsiasi divergenza».