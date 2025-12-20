Giornale di Brescia
Cronaca

Maddalena, precipita con il parapendio sul monte: illeso

Simone Bracchi
L’incidente è successo alle 15: sul posto, oltre al personale dell’elisoccorso, sono intervenuti i Vigili del fuoco per liberare l’uomo incastrato tra gli alberi
Paura per un uomo che oggi, attorno alle 15, mentre stava facendo parapendio è precipitato sulla Maddalena, rimanendo incastrato tra gli altri. Un incidente che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi e invece, stando alle prime informazioni, la persona è rimasta illesa. Sul posto, oltre al personale del 118 intervenuto a bordo dell’elisoccorso decollato da Brescia, sono intervenuti i Vigili del fuoco per liberare l’uomo, rimasto incastrato tra le piante sul monte.

Argomenti
Monte MaddalenaVigili del fuocoparapendiosoccorsoBrescia
