Maddalena, precipita con il parapendio sul monte: illeso

Paura per un uomo che oggi, attorno alle 15, mentre stava facendo parapendio è precipitato sulla Maddalena, rimanendo incastrato tra gli altri. Un incidente che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi e invece, stando alle prime informazioni, la persona è rimasta illesa. Sul posto, oltre al personale del 118 intervenuto a bordo dell’elisoccorso decollato da Brescia, sono intervenuti i Vigili del fuoco per liberare l’uomo, rimasto incastrato tra le piante sul monte.