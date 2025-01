Maclodio, incidente sulla provinciale: tre feriti

Grave incidente a Maclodio sulla strada provinciale 235 intorno alle 18: nessuna delle tre persone coinvoltie sembra fortunatamente in pericolo di vita.

La dinamica

La dinamica è ancora da chiarire: la Polizia locale sta svolgendo i rilievi sul luogo.

L’ipotesi è che una delle macchine coinvolte non abbia rispettato lo stop in uscita sulla provinciale all’altezza della zona industriale di via XXV aprile, colpendo così l’auto che proveniva dalla direzione opposta. Sul posto sono giunte due ambulanze, l’elisoccorso e i Vigili del fuoco.