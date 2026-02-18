Lutto alla Sabaf, morto l’amministratore delegato Pietro Iotti

Sabaf, azienda bresciana quotata, ha annunciato oggi l'improvvisa scomparsa dell'amministratore delegato Pietro Iotti, 60 anni, venuto a mancare nelle scorse ore. Iotti era al vertice della società – progetta, costruisce e distribuisce in tutto il mondo rubinetti, termostati, bruciatori, cerniere e componenti elettronici per il settore domestico e professionale – dal 12 settembre 2017.

«Il presidente, il consiglio di amministrazione, il collegio sindacale, il management e tutti i dipendenti di Sabaf – si legge in una nota –, esprimono le più sentite condoglianze e la propria vicinanza alla famiglia e ai suoi cari in questo momento di grande tristezza».

Il consiglio di amministrazione sarà convocato con urgenza, come previsto dallo Statuto sociale, per assumere le necessarie determinazioni.