Lutto a Lovere, morto l’ex medico Graziano Martinelli

Lutto in tutto l’alto Sebino, nel mondo della cultura e in quello amministrativo e medico, per l’improvvisa scomparsa, questa mattina a Lovere, di Graziano Martinelli, 73 anni, presidente dell'Accademia Tadini e per oltre quarant’anni medico di base. L’uomo è stato colpito da un malore fulminante, che non gli ha lasciato scampo. I funerali saranno celebrati venerdì 12 dicembre nella Basilica di Santa Maria, con partenza alle 14.30 dall’Accademia Tadini.

Dopo la pensione nel 2020, Martinelli si dedicava totalmente all’impegno sociale, culturale e politico e il suo percorso l’aveva portato, a inizio anno, a ricoprire l’incarico alla Tadini. Un’attività che lo occupava quotidianamente, dedicandovi tutto se stesso con passione. La stessa cosa faceva per l’Amministrazione loverese: nel 2019 si era candidato sindaco ed era tra i fondatori di Lovere Domani, il gruppo che nel 2024 ha vinto le elezioni con Claudia Taccolini. La sua grande passione per la medicina, dopo oltre quattro decenni al fianco dei pazienti, l’aveva portato ad accettare un incarico in ospedale a Lovere, dove gestiva alcune attività ambulatoriali con la professionalità di sempre.

Il suo ultimo gesto di generosità è stata la donazione delle cornee, a conferma del suo grande cuore. Martinelli lascia nel dolore la moglie Silvia D’Amico e i figli Jacopo e Leonardo.