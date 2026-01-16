Lutto nella Chiesa bresciana: è morto don Giuseppe Tomasini

È morto nella prima mattina di oggi, venerdì 16 gennaio, don Giuseppe Tomasini. Aveva 95 anni. La camera ardente è allestita dal pomeriggio di oggi nella sua abitazione in via Corsica 14, scala B, a Brescia. La salma sarà trasferita nella chiesa parrocchiale di Santa Maria in Silva alle 15 di domenica 18 gennaio.

La veglia in suo suffragio, presieduta dal vicario generale della Diocesi di Brescia Angelo Gelmini, si terrà domenica alle 18.30 nella chiesa parrocchiale di Santa Maria in Silva.

Il funerale invece, presieduto dal vescovo Pierantonio Tremolada, è in programma lunedì 19 alle 10 nella chiesa parrocchiale di San Giacinto. Seguirà la sepoltura nel cimitero di Pompiano.

Il percorso

Nato nel 1931 e ordinato sacerdote nel 1960, don Giuseppe Tomasini ha svolto il suo ministero come curato a Concesio dal 1960 al 1966, quindi a Sant’Afra dal 1966 al 1977. È stato delegato vescovile a Santa Maria in Silva dal 1977 al 1980 e parroco della stessa comunità dal 1981 al 2009. Dal 2009 al 2025 ha continuato il servizio come presbitero collaboratore a Santa Maria in Silva.