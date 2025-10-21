Giornale di Brescia
Valtrompia e Lumezzane

Lutto a Villa Carcina, addio alla maestra di sci Nicoletta Begni

Teneva corsi di sci al comprensorio del Maniva e a Andalo. Col compagno Stefano aveva aperto il negozio di articoli sportivi «Angolo Tecnico» a Villa Carcina
Nicoletta Begni aveva 55 anni
Lutto a Villa Carcina per la scomparsa di Nicoletta Begni, 55enne maestra di sci. La donna è morta all’improvviso mercoledì 15 ottobre, mentre era ricoverata in ospedale in attesa di un intervento chirurgico. Un dramma su cui deve ancora essere fatta piena luce e per questo verrà effettuato un riscontro diagnostico. 

Il funerale sarà celebrato venerdì alle 15.30 a Bovezzo.

A Villa Carcina

A Villa Carcina, insieme al compagno Stefano, Nicolle Begni aveva aperto il negozio di articoli sportivi «Angolo Tecnico».

Una vita, la sua, dedicata allo sport e alla montagna. A 17 anni la scelta di dedicarsi allo sci a livello agonistico con lo Sci Club di Concesio, nel 1994 si aggiunge il trail running, con ottimi risultati nelle competizioni di skyrace. A 44 anni, nel 2014, il «coronamento di un sogno, quello di diventare maestra di sci» come scrive la stessa Begni sul sito della Leonessa Sci.

«Era Maestra Nazionale di Sci Alpino, atleta di corsa in montagna, ma soprattutto una donna capace di ispirare chiunque incontrasse» la ricorda il compagno Stefano. «La nostra amata maestra Nicoletta se n'è andata, ma il suo sorriso, la sua passione per lo sci ed il suo entusiasmo che metteva in ogni pista resteranno per sempre nei nostri cuori» scrivono invece i colleghi della Scuola di Sci di Andalo.

