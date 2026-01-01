Giornale di Brescia
Abbonati
﻿CronacaValcamonica

L’uomo scomparso da Malegno è tornato a casa: «Ho fatto una vacanza»

Paolo Bertoli
Il 54enne, che aveva affidato il cane ad un vicino, è ora in ospedale a Esine. Le sue condizioni sono buone
Le ricerche del 54enne scomparso a Malegno - © www.giornaledibrescia.it
Le ricerche del 54enne scomparso a Malegno - © www.giornaledibrescia.it
AA

I carabinieri avevano da subito pensato ad un allontanamento volontario. E in effetti, quando la vicenda si è risolta per il meglio, è stato chiaro che avessero avuto ragione. Il 54enne di Malegno, seguito da tempo dai servizi sociali, di cui si erano perse le tracce dopo Natale è ricomparso nel primo pomeriggio del primo dell’anno. L’uomo è semplicemente tornato a casa e ha spiegato di essere stato qualche giorno in vacanza a Venezia.

La vicenda

L’allarme era scattato perché il 54enne aveva lasciato il suo cane ad un vicino chiedendogli di prendersene cura e un biglietto in casa in cui spiegava che voleva allontanarsi. Non ha la patente e non ha un’auto e anche la bici elettrica che usa per spostarsi era in garage. Il suo cellulare era a casa spento e anche questo aveva generato qualche preoccupazione. Sulle prime si è temuto che avesse potuto essere rimasto vittima di un incidente in montagna, ma con il passare dei giorni, e le ricerche senza esito in zona, si è fatta strada l’ipotesi che si fosse effettivamente allontanato volontariamente.

Confermata poi quando si è presentato a casa. I carabinieri lo hanno accompagnato in ospedale per un controllo e sembra essere in buona salute. Ha spiegato di aver preso il treno da Darfo fino a Brescia e poi verso Venezia per qualche giorno di vacanza.  

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
scomparsoMalegno
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario