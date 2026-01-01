L’uomo scomparso da Malegno è tornato a casa: «Ho fatto una vacanza»

I carabinieri avevano da subito pensato ad un allontanamento volontario. E in effetti, quando la vicenda si è risolta per il meglio, è stato chiaro che avessero avuto ragione. Il 54enne di Malegno, seguito da tempo dai servizi sociali, di cui si erano perse le tracce dopo Natale è ricomparso nel primo pomeriggio del primo dell’anno. L’uomo è semplicemente tornato a casa e ha spiegato di essere stato qualche giorno in vacanza a Venezia.

La vicenda

L’allarme era scattato perché il 54enne aveva lasciato il suo cane ad un vicino chiedendogli di prendersene cura e un biglietto in casa in cui spiegava che voleva allontanarsi. Non ha la patente e non ha un’auto e anche la bici elettrica che usa per spostarsi era in garage. Il suo cellulare era a casa spento e anche questo aveva generato qualche preoccupazione. Sulle prime si è temuto che avesse potuto essere rimasto vittima di un incidente in montagna, ma con il passare dei giorni, e le ricerche senza esito in zona, si è fatta strada l’ipotesi che si fosse effettivamente allontanato volontariamente.

Confermata poi quando si è presentato a casa. I carabinieri lo hanno accompagnato in ospedale per un controllo e sembra essere in buona salute. Ha spiegato di aver preso il treno da Darfo fino a Brescia e poi verso Venezia per qualche giorno di vacanza.