Lungo il «Sentiero delle farfalle» piantati oltre 200 arbusti di ginestre e biancospini

Camminare lungo il «Sentiero delle farfalle». Sarà presto possibile a Prevalle e consentirà di immergersi nella natura, ammirando grazia e bellezza dei coloratissimi lepidotteri.

L’iniziativa, promossa dall’Amministrazione comunale, si avvale della generosa collaborazione dell’associazione Kata sö, da tempo impegnata in campagne di ripristino del territorio, e in particolare nella raccolta dei rifiuti abbandonati.

L’area verde

«Il sentiero - spiega Paolo Burlon, consigliere delegato all’Ambiente e coordinatore del progetto - attraversa una fascia di prati stabili e di boschetti igrofili, che affianca il corso del Chiese. È un’area verde di elevato pregio e la cui biodiversità va assolutamente tutelata, poiché si configura come un habitat ideale per le farfalle e per altri insetti come le api, le lucciole e libellule». In questi giorni, grazie all’aiuto dei volontari di Kata sö, sono stati messi a dimora oltre duecento arbusti, soprattutto ginestre, evonimi e biancospini, specie adatte a dare riparo e nutrimento ai lepidotteri.

«La realizzazione del "Sentiero delle farfalle" si inserisce, peraltro, in un progetto più ampio ed articolato di recupero e di valorizzazione delle strade bianche prevallesi, progetto che beneficia di un contributo di sessantamila euro, erogato da Regione Lombardia - sottolinea Burlon -. L’idea è quella di raccordare, in un unico percorso da effettuarsi a piedi oppure in bicicletta, l’area della Gavardina, dove di recente è stato edificato il bici-grill con il territorio di Bedizzole, per arrivare fino al parco dell’Airone».

Intanto, i lavori proseguono febbrilmente: nelle prossime settimane verranno ultimate le "stazioni" di richiamo per gli insetti: la macchia dei cespugli, i ghiaieti, la fascia spinosa a prevalenza di biancospino e la fascia delle ginestre. L’operazione sarà completata dalla posa di segnali di indicazione e di cartellonistica informativa e didattica; si sta inoltre pensando di affidare ad esperti entomologi l’elaborazione di uno studio dedicato ai lepidotteri locali.

L’apertura

Sabato 11 maggio ci sarà l’inaugurazione del «Sentiero», accompagnata da una grande festa. La tutela della biodiversità è una priorità dell’Amministrazione municipale prevallese. Al 2021 risale ad esempio l’adesione al progetto «Comune amico delle api», con la destinazione all’attività degli impollinatori di due aree verdi, il bosco urbano di via Gardesana e il parco di via Mascader. Notevole l’impegno rivolto a protezione e salvaguardia della colonia di pipistrelli ospitata nella cavità del Buco del Frate.