Lunedì dell’Immacolata su bus e metro con il biglietto unico

In questo fine settimana il servizio subirà la variazione degli orari: oggi in vigore quello del sabato, nei due giorni successivi subentra quello festivo
Biglietto unico nel giorno dell'Immacolata - © www.giornaledibrescia.it
Nel fine settimana dell’Immacolata, il servizio di autobus e metropolitana seguirà i seguenti orari: oggi sarà in vigore l’orario del sabato, domani e lunedì seguirà l’orario festivo. Il giorno dell’Immacolata sarà anche giornata a biglietto unico e si potrà viaggiare sull’intera rete con un unico titolo di viaggio, per tutto il giorno: basterà acquistare un biglietto di zona 1, di zona 2 e di zona 1+2 e potrà essere utilizzato per gli spostamenti in autobus e metro di tutto il giorno e non solo per il consueto periodo di validità. Durante la giornata a Biglietto Unico, saranno potenziate le frequenze delle linee bus 2 Pendolina – Chiesanuova, 3 Mandolossa – Rezzato / Virle e 17 Castelmella – Ospedale. Dalle 14 alle 20 saranno raddoppiate le corse, per una frequenza ogni 16/18 minuti.

