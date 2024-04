Lumezzane, strappati alcuni manifesti elettorali della Lega

L'episodio in Valgobbia, dove Josehf Facchini è candidato sindaco per il centrodestra, è stato etichettato come «una provocazione» dal partito

Un manifesto strappato

A A Riduci Ingrandisci Alcuni manifesti elettorali della Lega che invitavano a votare per il candidato sindaco del centrodestra Josehf Facchini sono stati strappati oggi a Lumezzane. Un episodio che secondo il partito rappresenta una provocazione: «Nemmeno due giorni e i manifesti della Lega a Lumezzane vengono già strappati… ecco la tolleranza di certa gente “democratica” ma solo a parole! – scrive il partito sul proprio profilo Facebook –. Simili provocazioni non ci spaventano, noi andiamo avanti sempre col sorriso e al fianco di Josehf Facchini».

