Lumezzane, precipita da una parete di roccia: operaio ferito

Era impegnato su una parete di roccia a montare una rete paramassi quando il chiodo da roccia con cui si era messo in sicurezza ha ceduto e l’operaio 39enne è caduto nel vuoto.

L’incidente e i soccorsi

Ha fatto così un volo di circa dieci metri e per questo le lesioni che ha riportato sono state ritenute serie, tanto da richiedere il suo trasferimento urgente in elicottero all’ospedale civile di Brescia. Fortunatamente l’uomo non ha mai perso conoscenza e le sue condizioni pur gravi non sono comunque da mettere in pericolo la sua vita.

Sul posto per gli accertamenti diritto i carabinieri della compagnia di Gardone Val Trompia e i tecnici dell’Ats di Brescia.