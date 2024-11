Lumezzane, più parcheggi sulla strada della Costa

Nel progetto della strada della Costa, la cui realizzazione nella parte conclusiva è attesa entro pochi giorni, l’amministrazione ha previsto anche 23 parcheggi. Sono state identificate tre aree: la prima ad ovest, a Renzo, dove ne sono già stati realizzati sei; udici saranno realizzati in un’area verde dietro il vecchio asilo di San Sebastiano e altri cinque in un’area verde comunale dove la strada si spiana.

«Quanto realizzato finora - riferisce l’assessore ai Lavori pubblici Claudio Gnutti - deriva dalla collaborazione tra privato e pubblico. Le infrastrutture sono state migliorate con il coinvolgimento di un’impresa locale».

I nuovi parcheggi sono stati progettati per rispondere alle esigenze dei residenti della zona e saranno aperti a breve. «La collaborazione con i privati - rimarca il primo cittadino Josehf Facchini -: è sempre promossa e i risultati positivi si sono visti. Quanto realizzato è frutto anche delle nuove norme introdotte nella revisione del Piano di governo del territorio che prevedono iniziative utili alla comunità». In questo caso una delle novità introdotte permette alle aziende di ampliarsi del 20% e incentiva il miglioramento del territorio. «Invece che pagare gli oneri di urbanizzazione - continua Facchini - il privato può andare in compensazione realizzando opere che possono essere limitrofe alla zona dei lavori svolti per l’ampliamento, oppure concordando con l’amministrazione dove fare l’intervento».

I parcheggi in una zona che ne era deficitaria sono quindi fondamentali. «Un ringraziamento particolare - aggiunge Gnutti - va all’azienda che ha realizzato i parcheggi spendendo ben più di quanto avrebbe dovuto pagare come oneri. A dimostrazione di quanto i nostri cittadini e i nostri imprenditori abbiano a cuore il bene della nostra città». L’azione intrapresa evidenzia attenzione e attaccamento al territorio. Se questa è la premessa delle nuove direttive del Pgt, è immaginabile un ampio ricorso alla norma che determina uno scambio tra interesse privato di ampliare la propria attività e interesse pubblico per la realizzazione di opere.