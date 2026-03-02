Luisa Corna bloccata a Dubai: «Droni e bombardamenti, notte tremenda»

Era arrivata a Dubai per il Festival della canzone italiana. Doveva essere una trasferta lampo: volo notturno, concerto la sera stessa, rientro previsto il giorno dopo. Ma l’escalation militare in Medio Oriente e la chiusura dello scalo hanno cambiato tutto.

La cantante bresciana Luisa Corna è così rimasta bloccata negli Emirati Arabi. «Venerdì abbiamo fatto una bellissima serata dedicata alla musica italiana. Il giorno dopo siamo andati in aeroporto, ci siamo resi subito conto di quello che stava accadendo perché l'aeroporto era chiuso» racconta la cantante in un audio inviato al tg di Teletutto.

Il racconto

La situazione è precipitata in poche ore. «Non siamo riusciti a dormire perché suonavano gli allarmi dei telefonini che ci avvisavano di stare in allerta e infatti poco dopo arrivavano questi droni su alcuni edifici. Quindi cercavamo di distrarci con la musica».

Con lo scalo chiuso e i voli cancellati, migliaia di persone sono state trasferite in alberghi a Dubai. «Da lì abbiamo fatto una lunga fila interminabile, perché ovviamente è chiuso l'aeroporto di Dubai che è immenso, tutti i voli chiusi, hanno dirottato tutte le persone sugli autobus. Quindi abbiamo fatto una fila di un paio d'ore. Ci hanno messo su questi autobus, ci hanno portato sempre a Dubai, però un po’ più fuori in un hotel».

La notte successiva è stata la più difficile: «È stato tremendo perché hanno bombardato tanto» racconta Luisa Corna. «Fortunatamente la difesa qui di Dubai, degli Emirati, è veramente tosta e quindi è andato tutto per il meglio. Sì, ci sono stati dei bombardamenti nella città, però è andata bene».

Attesa per il rientro

Ora l’attesa è tutta per il rientro in Italia. «Siamo in attesa di notizie, di capire che cosa dobbiamo fare perché ovviamente vogliamo rientrare. Siamo abbastanza sereni, speranzosi, anche se ovviamente – spiega Luisa Corna che attualmente è ospitata da una famiglia di Dubai - vediamo che gli scenari non solo qui ma un po' dappertutto non sono dei migliori. Però vogliamo essere fiduciosi e aspettiamo».