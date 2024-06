Luci e musica alla Fonte di Mompiano con «Flow»

La Fonte di Mompiano a Brescia sarà la cornice di «Flow. La Fonte che dà spettacolo», installazione artistica di Teatro Idra per Banco dell’Energia e A2A. L’appuntamento è per il prossimo settembre, dal 21 al 29: dopo lo spettacolo dello scorso anno, confermata la direzione artistica del Teatro Idra con Daniele Milani, ideatore del progetto, autore e regista e Stefano Mazzanti, artista visivo e light designer. La grande novità è la partecipazione al progetto del maestro del jazz Paolo Fresu, autore delle musiche originali.

Luci e musica

L’installazione, unione di luci, musica e voce narrante, condurrà lo spettatore all'interno di un percorso dove la nostra vita è paragonata ad un fiume che scorre e ogni istante diventa una goccia d'acqua che fugge senza nessuna possibilità di essere fermata, da qui l'esortazione a vivere ogni attimo intensamente e in armonia con la natura.

Beneficenza

Oltre ad animare di luci e suoni la Fonte di Mompiano, «Flow» contribuirà a raccogliere fondi per i progetti della Fondazione Banco dell’Energia nata per aiutare le persone in situazioni di vulnerabilità economica e sociale, con particolare attenzione alla povertà energetica (per maggiori informazioni www.bancodellenergia.it).

L’anteprima

Come anteprima dell’evento di settembre, Fresu sarà protagonista, insieme a Daniele di Bonaventura, della Charity Jazz Night del Banco dell’energia che si terrà al Teatro Romano di Brescia, nella zona archeologica della città, il 12 luglio 2024 alle ore 21.30.

Sarà un dialogo in musica nel segno degli strumenti ad aria e di un lirismo dagli aromi mediterranei. I biglietti sono prenotabili a partire da oggi, 21 giugno, a questo link. Gli incassi della serata saranno devoluti alla Fondazione Banco dell’Energia.