Giornale di Brescia
Abbonati
﻿Cronaca

Los Roques: dopo 13 anni Pralboino ricorda i coniugi Foresti

Andrea Cittadini
Il 4 gennaio 2013 svanì nel nulla in Venezuela l’aereo con a bordo Guido Foresti ed Elda Scalvenzi. Una messa in ricordo della coppia bresciana
Guido Foresti e Elda Scalvenzi nell'ultima vacanza della loro vita
Guido Foresti e Elda Scalvenzi nell'ultima vacanza della loro vita
AA

Tredici anni carichi di dolore e di domande rimaste senza risposta. Tredici anni che non sono serviti a restituire i corpi, inghiottiti dall’Oceano. Era il 4 gennaio 2013 quando un piccolo aereo sparì dai radar lungo la tratta Los Roques - Caracas.

Il piccolo velivolo sul quale viaggiavano Foresti e la moglie
Il piccolo velivolo sul quale viaggiavano Foresti e la moglie

A bordo del velivolo, due coppie di amici: Vittorio Missoni – figlio del grande stilista Ottavio – e la compagna Maurizia Castiglioni e poi i bresciani Guido Foresti ed Elda Scalvenzi. Nessuno di loro, oltre al pilota, si è salvato.  Nella loro casa a Pralboino ad aspettarli c’erano i due figli: Pietro aveva 20 anni e Cesare 16 anni. Non hanno più rivisto i genitori. Il loro ultimo ricordo è in quel selfie scattato dal gruppo di amici proprio poco prima di salire a bordo dell’areo per un trasferimento durante la vacanza nell’arcipelago del Venezuela. Un volo che si è trasformato nell’ultimo atto della loro vita.

L'ultima foto dei quattro italiani prima di salire a bordo dell'aereo
L'ultima foto dei quattro italiani prima di salire a bordo dell'aereo

E questo 4 gennaio, come ogni anno, Pralboino si stringerà ai due ragazzi Foresti e a tutti i parenti della coppia. «Sono passati ormai 13 anni dalla vostra scomparsa ma a noi, la vostra famiglia sembra ieri»: questo il messaggio dei familiari di Guido Foresti ed Elda Scalvenzi che saranno ricordati alle 18 con una messa alla basilica di Sant’Andrea Apostolo.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
VenezuelaGuido ForestiElda ScalvenziVittorio MissoniPralboino
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario