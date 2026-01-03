Los Roques: dopo 13 anni Pralboino ricorda i coniugi Foresti

Tredici anni carichi di dolore e di domande rimaste senza risposta. Tredici anni che non sono serviti a restituire i corpi, inghiottiti dall’Oceano. Era il 4 gennaio 2013 quando un piccolo aereo sparì dai radar lungo la tratta Los Roques - Caracas.

Il piccolo velivolo sul quale viaggiavano Foresti e la moglie

A bordo del velivolo, due coppie di amici: Vittorio Missoni – figlio del grande stilista Ottavio – e la compagna Maurizia Castiglioni e poi i bresciani Guido Foresti ed Elda Scalvenzi. Nessuno di loro, oltre al pilota, si è salvato. Nella loro casa a Pralboino ad aspettarli c’erano i due figli: Pietro aveva 20 anni e Cesare 16 anni. Non hanno più rivisto i genitori. Il loro ultimo ricordo è in quel selfie scattato dal gruppo di amici proprio poco prima di salire a bordo dell’areo per un trasferimento durante la vacanza nell’arcipelago del Venezuela. Un volo che si è trasformato nell’ultimo atto della loro vita.

L'ultima foto dei quattro italiani prima di salire a bordo dell'aereo

E questo 4 gennaio, come ogni anno, Pralboino si stringerà ai due ragazzi Foresti e a tutti i parenti della coppia. «Sono passati ormai 13 anni dalla vostra scomparsa ma a noi, la vostra famiglia sembra ieri»: questo il messaggio dei familiari di Guido Foresti ed Elda Scalvenzi che saranno ricordati alle 18 con una messa alla basilica di Sant’Andrea Apostolo.