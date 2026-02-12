Giornale di Brescia
﻿CronacaGarda

Lonato, torna armato di coltello a casa della madre: arrestato

Simone Bracchi
L’uomo, 28 anni, è finito in manette per aver violato il divieto di avvicinamento alla casa familiare. Il giudice ha disposto il braccialetto elettronico
Un coltello da cucina
È tornato a casa dalla madre, anche se non avrebbe potuto farlo. E lo ha fatto armato di coltello. Un uomo di 28 anni di Lonato è stato arrestato per aver violato il divieto di avvicinamento alla casa familiare ed è stato denunciato per il possesso della lama.

L’episodio

Il fatto è successo ieri a Lonato, proprio nella casa che il Comune aveva affidato al 28enne e alla madre. Una situazione sociale e familiare molto complessa, caratterizzata da una serie di tensioni tra i due. A quanto risulta, però, non ci sarebbero stati maltrattamenti in famiglia e non sarebbe mai scattato il Codice rosso. Tuttavia, proprio per prevenire episodi più gravi, al figlio era stato vietato di avvicinarsi alla casa. 

Ma lui ieri non solo è tornato dalla madre, ma lo ha fatto anche impugnando un coltello da cucina lungo 18 centimetri. Sul posto i carabinieri della Compagnia di Desenzano, che sono riusciti a calmare l’uomo. 

Direttissima

Questa mattina il giudice del Tribunale di Brescia ha convalidato l’arresto e ha disposto di nuovo il divieto di avvicinamento alla casa familiare. Ma questa volta al 28enne è stato applicato anche il braccialetto elettronico.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
arrestatodirettissimabraccialetto elettronicodivieto di avvicinamentomadrefigliocoltelloLonato del Garda
  3. Ricarica la pagina se necessario