Lonato, 68enne investito sui binari del treno: è grave al Civile

Episodio da chiarire questa mattina in stazione a Lonato del Garda. La circolazione dei treni è temporaneamente sospesa tra Rezzato e Desenzano: le forze di Polizia in contatto con il magistrato di turno stanno indagando su un investimento avvenuto introno alle 11 vicino al sottopasso ferroviario in direzione Desenzano, a circa 300 metri dalla stazione. Dai primi accertamenti sembrerebbe si tratti di un uomo di 68 anni, trasportato in eliambulanza al Civile in codice rosso.

I treni Alta velocità e Intercity, fanno sapere da Trenitalia, possono registrare ritardi.