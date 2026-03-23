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Lonato, malore al seggio: muore un anziano

Alice Scalfi
L’uomo, 88 anni, si trovava alla scuola media Tarello in via Galilei. Purtroppo inutili i soccorsi
La scuola media Tarello a Lonato - © www.giornaledibrescia.it
La scuola media Tarello a Lonato - © www.giornaledibrescia.it
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Un uomo di 88 anni è morto questa mattina poco prima delle 8 ai seggi allestiti nella scuola media Tarello, in via Galilei a Lonato. L’anziano si è accasciato mentre si trovava all’interno dell’edificio, probabilmente a causa di un malore improvviso, verosimilmente un infarto.
Immediata la richiesta di soccorso: sul posto sono intervenuti i volontari della Croce Rossa e un’automedica, che hanno tentato le manovre di rianimazione. Per l’uomo, però, non c’è stato nulla da fare.

La ricostruzione

Secondo quanto ricostruito, l’anziano si era presentato al seggio ed era già stato regolarmente registrato, ma non aveva ancora votato quando è stato colto dal malore. Un passaggio che ha creato anche un momento di incertezza tra gli addetti, chiamati a gestire una situazione mai verificatasi prima, con una lunga interlocuzione tra la prefettura e gli uffici anagrafe del Comune per capire come procedere.
Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Lonato, che hanno accertato il decesso per cause naturali, insieme agli agenti di polizia già presenti per il presidio del seggio, intervenuti anche per contenere il brusio e l’impazienza di alcuni elettori in attesa. L’episodio ha infatti generato momenti di evidente insofferenza per i tempi di gestione dell’emergenza, mentre erano in corso le operazioni di soccorso e gli accertamenti.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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