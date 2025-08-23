Lonato, lo «strano patto» fra ex per il depuratore di Esenta
Il già sindaco Perini e l’assessore Papa firmano una lettera aperta in cui chiedono garanzie e compensazioni per l’opera
L'ingresso del depuratore di Centenaro, inaugurato nel 2019 - © www.giornaledibrescia.it
Un’inedita alleanza, che mette fianco a fianco due ex amministratori comunali storicamente divisi da visioni politiche opposte, scende in campo contro il rischio che Lonato subisca senza voce in capitolo il nuovo depuratore gardesano. L’ex sindaco Morando Perini (centrosinistra) e l’ex assessore ai Lavori pubblici Oscar Papa (centrodestra) hanno firmato insieme una lettera aperta ai cittadini per richiamare l’attenzione su un progetto destinato a cambiare volto alla località Malocche, a Esenta:
Registrati gratuitamente
Questo è un articolo GDB+. Accedi o registrati per continuare a leggerlo. È facile e veloce.