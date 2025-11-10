Lonato, partita la riqualificazione della Sp 25 tra Esenta e Cunettone

Trent’anni di attese, carte, progetti e sollecitazioni. Ora finalmente il cantiere. A Lonato del Garda sono partiti i lavori di riqualificazione del tratto della Sp 25 tra Esenta e Cunettone, una delle strade più trafficate e discusse della zona. A segnare l’avvio del cantiere, una visita istituzionale con i vertici di Regione, Provincia e Comune.

L’intervento

L’intervento – finanziato con 2 milioni di euro messi a disposizione dalla Regione – prevede l’allargamento della carreggiata dagli attuali 4,5 a 9 metri, la rettifica dell’asse stradale, la nuova intersezione con via Malocco e la realizzazione di una rotatoria da 45 metri all’altezza di via Fossadone. Il progetto è stato illustrato da Pierpaola Archini, responsabile del Settore Strade della Provincia di Brescia, che ha evidenziato anche i volumi di traffico sul tratto: oltre 3.300 veicoli al giorno, con una quota del 7% di mezzi pesanti.

Secondo il cronoprogramma, i lavori dureranno sei mesi. «Un tempo assolutamente accettabile – ha osservato Claudia Maria Terzi, assessore regionale alle Infrastrutture e ai Lavori pubblici – se pensiamo che l’opera è attesa da trent’anni. È un esempio lampante di come le risorse regionali per la sicurezza stradale arrivino in modo strutturale e concreto ai territori».

Le autorità sulla Sp 25 - © www.giornaledibrescia.it

Alla visita erano presenti anche il presidente della Provincia di Brescia, Emanuele Moraschini, il consigliere provinciale con delega alle Strade, Paolo Fontana, il sindaco di Lonato, Roberto Tardani e tutta la giunta. Moraschini ha definito la giornata «un primo passo per risolvere una criticità annosa, possibile solo grazie alla sinergia con Regione Lombardia». Fontana ha parlato di «lavoro di squadra tra enti locali», mentre Tardani ha ricordato la lunga attesa e la pericolosità del tratto: «Ci sono stati tanti incidenti. È un intervento fondamentale, ma servono soluzioni anche per altri nodi, come l’uscita verso Padenghe».