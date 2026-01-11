Giornale di Brescia
Frontale tra due auto a Lonato: tre feriti in ospedale

Roberto Manieri
L’incidente è avvenuto su via Falcone, nota per la sua pericolosità. Gli occupanti dei veicoli trasportati a Brescia e Desenzano
AA

È di tre feriti il bilancio di uno scontro frontale tra due vetture avvenuto a Lonato, in via Giovanni Falcone. La strada, già nota per la sua pericolosità, è stata nei mesi scorsi teatro di numerosi incidenti, a conferma di una situazione critica legata anche alle elevate velocità di percorrenza.

Per cause in corso di accertamento da parte della Polizia locale di Lonato, una Renault Clio e una Mini Cabrio si sono scontrate frontalmente. Gli occupanti dei veicoli hanno riportato lesioni e fratture agli arti inferiori.

I feriti sono stati trasportati rispettivamente all’ospedale Civile di Brescia, alla Poliambulanza e all’ospedale di Desenzano. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia locale e una squadra dei vigili del fuoco di Desenzano.

La strada è rimasta chiusa al traffico per consentire la rimozione dei veicoli e dei detriti e il ripristino della normale circolazione.

  3. Ricarica la pagina se necessario