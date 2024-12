Lonato, il corpo musicale apre un mese di melodie della tradizione

A Lonato il Natale si vive in musica grazie a un calendario ricco di concerti che accompagnerà la comunità durante le festività. Tra tradizione e armonie suggestive, ogni evento offrirà un’occasione per incontrarsi e celebrare insieme il periodo più magico dell’anno.

Oggi, 21 dicembre, alle 21, il Corpo Musicale «Città di Lonato» darà il via agli appuntamenti natalizi con il tradizionale Concerto di Natale al Teatro Italia. Un’occasione per lasciarsi trasportare dalle melodie della tradizione.

Il 26 dicembre alle 16, nella basilica di San Giovanni Battista, il Coro Arcangelo da Lonato proporrà un repertorio di spiritualità. I canti e le armonie sapranno creare un clima intimo e raccolto per Santo Stefano.

Verso Capodanno

Il 28 dicembre alle 20.30, nella Chiesa di Sedena, gli Amici della Chiesa di Sedena e il Coro Anima Vocis, accompagnati da Lorenzo Bosi al pianoforte e Marcello Manfredi Bassi alla tromba, offriranno una serata raffinata sotto la direzione di Andrea Pini.

Il nuovo anno si aprirà poi con le sonorità vivaci del gospel. Il 1° gennaio alle 16, nella basilica di San Giovanni Battista, i The Golden Guys daranno vita a un concerto carico di energia. A concludere, il 5 gennaio alle 16, nella Chiesa di Campagna, il coro parrocchiale presenterà il Concerto per la Pace, chiudendo in musica il periodo del Natale.