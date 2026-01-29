Giornale di Brescia
﻿CronacaGarda

Lonato, operaio cade e sbatte la testa: in codice rosso al Civile

Simone Bracchi, Alice Scalfi
Ancora da ricostruire la dinamica dell’infortunio sul lavoro. L’uomo, a quanto emerge, è caduto da un’altezza di quattro metri non in pericolo di vita
Un'ambulanza
Un'ambulanza
Infortunio sul lavoro a Lonato del Garda, dove un operaio di 61 anni ha picchiato la testa dopo una caduta da un’altezza di quattro metri ed è stato trasportato in codice rosso al Civile a Brescia per un trauma cranico.

L’incidente è avvenuto questa mattina in via Lugasca, dove l’uomo, titolare di una ditta a San Tomaso, si trovava per effettuare la pulizia del solaio di un fienile. La dinamica al momento non è ancora del tutto chiara, in attesa degli accertamenti dei tecnici dell’Ats e dei carabinieri della compagnia di Desenzano, intervenuti sul posto.

All’arrivo dei soccorritori l’uomo era semicosciente: a quanto emerge non sarebbe in pericolo di vita. È stato sedato, intubato e trasferito all’ospedale Civile.

Argomenti
infortunio sul lavoroLonato del Garda
