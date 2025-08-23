Giornale di Brescia
﻿CronacaGarda

Lonato, fugge con un’auto rubata e aggredisce i poliziotti: arrestato

Paolo Bertoli
Il questore ha disposto nei suoi confronti il foglio di via obbligatorio e il divieto di tornare a nel paese per i prossimi 4 anni
Auto della polizia - Foto d'archivio © www.giornaledibrescia.it
Si è fermato solo quando in fondo ad una strada sterrata si è trovato il passo sbarrato da un fosso. Ma comunque non ha smesso di cercare di sottrarsi all'arresto, aggredendo a calci e pugni i poliziotti. A nulla erano valsi i tentativi degli agenti della Squadra Mobile di farlo desistere prima. Anzi. Alla vista dei poliziotti si è lanciato in una fuga a folle velocità nel centro di Lonato, passando sui marciapiedi e superando incroci e semafori senza fermarsi.

La fuga

La Mobile aveva rintracciato una Volvo V50 che era stata rubata il giorno prima a Brescia e ha cercato di bloccarla. L'uomo al volante, poi identificato come un 50enne bresciano con numerosi precedenti penali e arrestato per resistenza e ricettazione, si è lanciato in una pericolosa fuga, terminata solo quando non ha avuto più strada davanti. Mentre le indagini sul suo conto, su come sia venuto in possesso dell'auto rubata e su cosa ci abbia fatto, restano in corso, il questore Sartori ha disposto nei suoi confronti il foglio di via obbligatorio e il divieto di tornare a Lonato per i prossimi 4 anni.

Argomenti
Poliziaarrestoauto rubataLonato del Garda
