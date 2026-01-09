Lonato, coniugi tedeschi trovati morti in casa: ipotesi monossido
Il decesso sarebbe avvenuto qualche giorno prima rispetto al ritrovamento. Si tratta di una coppia di tedeschi di 61 e 62 anni
Due coniugi di 61 e 62 anni sono stati trovati senza vita nella loro casa, probabilmente stroncati dal monossido di carbonio. È accaduto nella frazione Campagna di Lonato del Garda, sulla sponda bresciana del Garda.
Si tratta di una coppia di tedeschi che vive in Germania ma che ha una seconda casa nel Bresciano. Il decesso sarebbe avvenuto qualche giorno prima rispetto al ritrovamento.
