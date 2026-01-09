Giornale di Brescia
Lonato, coniugi tedeschi trovati morti in casa: ipotesi monossido

Andrea Cittadini
Il decesso sarebbe avvenuto qualche giorno prima rispetto al ritrovamento. Si tratta di una coppia di tedeschi di 61 e 62 anni
Vigili del Fuoco - © www.giornaledibrescia.it
Due coniugi di 61 e 62 anni sono stati trovati senza vita nella loro casa, probabilmente stroncati dal monossido di carbonio. È accaduto nella frazione Campagna di Lonato del Garda, sulla sponda bresciana del Garda.

Si tratta di una coppia di tedeschi che vive in Germania ma che ha una seconda casa nel Bresciano. Il decesso sarebbe avvenuto qualche giorno prima rispetto al ritrovamento.

