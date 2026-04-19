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Lonato, bloccato canale di spaccio nel basso Garda

Ieri sera i Carabinieri di Desenzano hanno arrestato due uomini per detenzione ai fini di spaccio. Rinvenuti più di tre kg di sostenze stupefacenti tra cui marijuana, ketamina, crumble, cocaina
Le sostanze stupefacenti sequestrate - © www.giornaledibrescia.it
Le sostanze stupefacenti sequestrate - © www.giornaledibrescia.it
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Nella serata di ieri i Carabinieri dell’Aliquota Operativa del N.O.R. (un reparto investigativo in abiti borghesi, ndr) di Desenzano del Garda hanno bloccato un importante canale di spaccio nel basso Garda arrestando due italiani, classe 1993 e 2001, per detenzione ai fini di spaccio in concorso.

Il controllo 

Tutto è partito da un controllo sul 33enne, già noto alle forze dell’ordine, trovato con un primo quantitativo di marijuana, ketamina e «crumble», derivato della cannabis ad alta concentrazione di THC. La perquisizione estesa all’abitazione e alle pertinenze, dove è stato trovato anche il complice, ha fatto emergere un vero deposito di stupefacenti.

Stupefacenti

I militari hanno sequestrato circa 1,2 kg di crumble, 990 grammi di MDPV, potente stimolante sintetico, 850 grammi di marijuana, 800 grammi di hashish, 152 grammi di ketamina e 115 grammi di cocaina, oltre a contanti e materiale per pesare e confezionare le dosi. Il mix di droghe naturali e sintetiche rinvenuto conferma l’importanza del canale interrotto. I due, ritenuti entrambi proprietari dello stupefacente, sono stati arrestati e portati nelle camere di sicurezza della Compagnia di Desenzano in attesa del rito direttissimo previsto questa mattina al Tribunale di Brescia.

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