Trovato a Lonato con cocaina, hashish e marijuana: arrestato

Un uomo di 41 anni, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti a Lonato. I carabinieri della compagnia di Desenzano, durante la perquisizione, hanno trovato 5 grammi di cocaina, 40 di hashish e 157 grammi di marijuana, oltre che denaro contante, bilancini di precisione e materiale molto probabilmente usato per il confezionamento di stupefacenti.

Dopo aver trascorso la notte ai domiciliari, oggi l'uomo sarà in tribunale per la direttissima.