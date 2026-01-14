Lograto, bambina si sporge dalla finestra e precipita dal primo piano

Una bambina è precipitata dalla finestra dell’appartamento al primo piano della palazzina di Lograto in cui vive con la famiglia.

La madre ha raccontato che la piccola si è affacciata alla finestra perché sentiva abbaiare il loro cane e, sporgendosi, ha perso l’equilibrio ed è caduta per circa 5 metri.

La bambina per fortuna ha riportato solo lesione alle gambe ma non sarebbe in pericolo di vita. Immediatamente è stato lanciato l’allarme: medici e infermieri del 118 sono arrivati a Lograto e hanno trasportato la piccola – che è sempre rimasta cosciente – in ospedale.