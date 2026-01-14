Giornale di Brescia
Abbonati
﻿CronacaBassa

Lograto, bambina si sporge dalla finestra e precipita dal primo piano

Paolo Bertoli
La madre ha raccontato che la piccola sentendo abbaiare il loro cane si è affacciata verso l’esterno, perdendo l’equilibrio e cadendo per circa 5 metri: non sarebbe in pericolo di vita
La palazzina a Lograto - © www.giornaledibrescia.it
La palazzina a Lograto - © www.giornaledibrescia.it
AA

Una bambina è precipitata dalla finestra dell’appartamento al primo piano della palazzina di Lograto in cui vive con la famiglia.

La madre ha raccontato che la piccola si è affacciata alla finestra perché sentiva abbaiare il loro cane e, sporgendosi, ha perso l’equilibrio ed è caduta per circa 5 metri.

La bambina per fortuna ha riportato solo lesione alle gambe ma non sarebbe in pericolo di vita. Immediatamente è stato lanciato l’allarme: medici e infermieri del 118 sono arrivati a Lograto e hanno trasportato la piccola – che è sempre rimasta cosciente – in ospedale.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
cadutabambinaLograto
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario