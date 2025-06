Lograto, ladro sorpreso in municipio spruzza spray al peperoncino

Attimo concitati. L’allarme intossicazione ma per fortuna nessun ferito serio questa mattina in municipio a Lograto. Dalla prima ricostruzione dei carabinieri sembra infatti che il sindaco Telò e uno degli assessori abbiamo sorpreso un ladro all’interno del municipio e che questi, per provare a fuggire, abbia spruzzato dello spray al peperoncino contro di loro. L’intruso è stato comunque fermato e portato in caserma.

Sul posto sono state inviate diverse ambulanze e la squadra nbcr, esperti in contaminazioni da agenti chimici, dei Vigili del fuoco. Sindaco e assessore sono comunque stati trasferiti in ospedale per dei controlli.