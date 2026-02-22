Lodrino, incidente tra un’auto e due moto: cinque persone coinvolte

Incidente a Lodrino, lungo i tornanti della Sp3, la provinciale che collega la Valtrompia alla Valsabbia. Stando alle prime informazioni si tratterebbe di uno scontro frontale tra un’auto e due moto, anche se la dinamica esatta dell’incidente è al vaglio dei carabinieri della Compagnia di Gardone.

Ad avere la peggio è stato uno dei motociclisti, trasportato in codice giallo all’ospedale Civile di Brescia a bordo dell’elisoccorso, intervenuto insieme ad altre ambulanze e all’automedica. Non si registrano feriti particolarmente gravi, anche se per liberare dall’auto i passeggeri sono intervenuti i Vigili del fuoco. Trattandosi di una strada trafficata importante, si registrano inevitabilmente disagi sulla viabilità a causa del sinistro.