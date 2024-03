Lo Stargate saluta Brescia: sarà smantellato dal 2 aprile

Dopo undici mesi, è arrivato il momento di salutare lo Stargate di piazza Vittoria. Il portale installato fuori dalla fermata della metro sarà smantellato a partire dal 2 aprile, fa sapere il consorzio di imprese che lo ha realizzato (Stargate Bg-Bs 2023).

L’autorizzazione per la permanenza del varco in piazza Vittoria, in scadenza a gennaio, era stata prorogata fino a fine marzo per capire se c’era la possibilità di trasferirlo altrove. Giancarlo Turati, amministratore delegato di Fasternet, una delle aziende del consorzio, dice che alcuni enti si sono fatti avanti «interessati», ma finora non c’è stato alcun accordo ufficiale. Le imprese di Stargate Bg-Bs 2023 – oltre a Fasternet, la bresciana Slingofer e la bergamasca Sangalli Tecnologie – avrebbero preferito il riutilizzo della struttura altrove per qualche altra occasione: se più avanti enti, fondazioni, comitati che le hanno contattate in questi mesi dovessero chiedere l’installazione sarà necessario ricostruirla da zero. Quella in piazza Vittoria sarà infatti smantellata da settimana prossima e poi smaltita. L’intervento è a carico del consorzio.

A Bergamo i lavori in piazza Matteotti, dove era stato posizionato il varco gemello per l’anno di Capitale italiana della Cultura 2023, sono già iniziati e si prevede che siano conclusi entro qualche giorno.

Da inizio 2024 bresciani e bergamaschi hanno continuato a salutarsi in diretta attraverso i Gate. A febbraio sono stati proiettati i video vincitori del contest artistico «Oltre la Capitale: arte e cultura per guardare al futuro», promosso da A2A in collaborazione con Cieli Vibranti e Albatros Film e rivolto agli studenti delle Accademie di Belle Arti Laba, SantaGiulia di Brescia e Carrara di Bergamo.