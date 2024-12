A Rovato arriva la spirito natalizio, con luci, cori e giochi

Due giorni a Rovato con le associazioni in primo piano, tra Santa Lucia e Natale. Si parte già oggi, sabato: l’Amministrazione comunale dà appuntamento alle 17.30 in piazza Cavour per l’accensione delle luminarie dell’albero di Natale e gli auguri alla cittadinanza. Nell’occasione sarà presente anche il coro parrocchiale di Santa Maria Assunta che accompagnerà la cerimonia con qualche brano natalizio, a cui seguirà un brindisi – con tanto di panettone – messo a disposizione dalle Penne nere della capitale della Franciacorta.

Col trenino

Sempre oggi, sabato, dalle 16 alle 19, i più piccoli potranno sfruttare la presenza del trenino di Natale, che replicherà l’appuntamento anche domenica, dalle 10 alle 19, in occasione dei mercatini di Natale, partecipati anche da decine e decine di associazioni del territorio.

La giornata segnerà anche il via ufficiale al tesseramento (10 euro) per la neonata Pro loco «Città di Rovato», nata da una collaborazione tra Comune e 60 sodalizi del tessuto sociale rovatese. Alla guida della Pro loco c’è il presidente Alessandro Loda, del Gruppo Alpini, che tra pochi mesi celebrerà i primi 100 anni di vita. Vicepresidente è Gianpietro Costa, attuale responsabile della scuola Ricchino.

Idee per tutti

I consiglieri, oltre alla presidente del Consiglio comunale, Roberta Martinelli, sono Elvio Simonato (Tornitori della Franciacorta), Franco Genocchio (Karate Genocchio), Antonia Zanotti (La giostra a colori) e Pierluigi Toscani, in rappresentanza dei ristoratori rovatesi.

Per tutta la domenica in centro storico ci saranno artigiani e attività varie: dalla misurazione della pressione (con Rovato Soccorso) alla raccolta di giocattoli nuovi per i reparti oncologici pediatrici bresciani (con l’associazione Un sorriso per Matteo ed Ettore), fino a gonfiabili e truccabimbi, grazie a Free Clown. Tanta anche la musica prevista, fin dalle 10.15, con la Fanfara dei Bersaglieri.

Golosità

Nel primo pomeriggio l’arrivo di Santa Lucia, i canti degli alunni delle classi terze della primaria Ai Caduti, seguiti dal concerto dei giovani allievi di Musical Beauty, sempre in piazza Cavour, mentre nella vicina sala civica del Foro Boario (ore 17) si esibiscono i gruppi di musica d’insieme dell’accademia nata all’interno della banda Luigi Pezzana. Infine le leccornie tra coni di fritto croccante, la cioccolata calda del Cai, il pandoro e panettone, a cura degli Autieri e il the e vin brulé, affidato alle mani degli Alpini di frazione Lodetto.