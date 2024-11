Lo avvicinano e gli rubano lo smartwatch: geolocalizzati e arrestati

La Polizia di Stato ha tratto in arresto in flagranza l’autore di una rapina ai danni di un passante in viale Italia.

In tarda mattinata, infatti, è giunta alla centrale operativa della Questura, tramite 112 Nue, la segnalazione di un’aggressione compiuta da due soggetti nei pressi di Viale Italia. Sul posto sono intervenuti due equipaggi in servizio di volante, dai cui primi accertamenti investigativi è stato possibile accertare che un 45enne era stato avvicinato e bloccato da due malfattori che riuscivano a sottrargli lo smartwatch per poi darsi alla fuga.

I poliziotti della Volante del Commissariato Carmine, dopo alcune ricerche in zona con l’ausilio del localizzatore Gps del dispositivo sottratto, hanno rintracciato uno dei due ladri che, alla vista della pattuglia, ha tentato di allontanarsi. Subito bloccato, è stato sottoposto a perquisizione personale e trovato in possesso della refurtiva, poi riconsegnata al proprietario.

Il soggetto, un trentenne noto per numerosi precedenti analoghi, è stato successivamente condotto in carcere. Gli investigatori sono sulle tracce del suo complice.

Sventato un furto

Nella stessa giornata, un altro equipaggio del Commissariato Carmine in servizio di volante ha sventato un furto di merce presso un locale commerciale grazie ad una chiamata al 112 da parte di un cittadino che aveva notato un cliente all’atto di prelevare e occultare alcuni articoli.

Giunti sul posto, gli agenti della Polizia di Stato hanno raccolto la testimonianza dell’addetto al servizio di vigilanza il quale ha comunicato di aver fermato un giovane che ha tentato di sottrarre alcuni articoli.

L’individuo, un ragazzo di 18 anni, è stato di conseguenza accompagnato presso gli uffici della Questura per le operazioni di identificazione ed è stato poi deferito in stato di libertà per tentato furto.