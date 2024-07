«Lo amo, ma sul corpo porto i lividi delle sue botte. L’ho accoltellato per salvarmi»

Parla la 32enne bresciana che ha colpito il fidanzato: a lui asportata la milza, lei denunciata per lesioni

3 ' di lettura

La voce trema, le parole escono a fatica. Solo una frase è pronunciata con chiarezza: «Temevo di morire, ho preso il coltello e l’ho colpito per difendermi». A parlare al telefono è la ragazza di 32 anni, residente in città, che la notte tra sabato e domenica, nella cucina del proprio appartamento, ha accoltellato il fidanzato, che l’aveva afferrata con violenza al collo, dopo l’ennesimo litigio in quella che sembra a tutti gli effetti una storia d’amore segnata da un profondo cortocircuito emoz