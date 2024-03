Lo accoltellano e poi fuggono: indagini in corso a Comezzano Cizzago

È un episodio ancora tutto da capire quello accaduto nel pomeriggio di oggi in un caseggiato del centro di Comezzano Cizzago, in via Roma. Dalle prime informazioni disponibili una persona è stata ferita da alcuni fendente vibrati con un arma bianca, forse un coltello, da almeno due persone che poi si sono date alla fuga.

Testimonianze

Sul posto i carabinieri di Chiari che stanno ascoltando le persone che vivono nelle diverse abitazioni attigue per trovare testimonianze di quanto accaduto. La persona ferita, dopo i timori iniziali, è stata portata in ospedale a Chiari in codice giallo.