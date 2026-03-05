Litigano per i cani: rissa tra tre uomini a Rezzato

Nel pomeriggio si è verificata una lite tra tre uomini a Rezzato, con ogni probabilità originata da motivi legati ai rispettivi cani. L’episodio è avvenuto intorno alle 17 in via Leonardo da Vinci, nei pressi del bar Zanzibar, di fronte all’ufficio postale, dove i tre avrebbero iniziato a discutere.

Secondo una prima ricostruzione, uno degli animali avrebbe tentato di aggredire l’altro, provocando la reazione dei proprietari. La discussione è rapidamente degenerata in uno scontro fisico, con spintoni e pugni.

Un anziano passante è intervenuto nel tentativo di separare i contendenti, gettando la sua bici tra di loro, riuscendo solo in parte a riportare la calma. I tre hanno continuato a fronteggiarsi spostandosi lungo la strada fino a via De Gasperi, all’altezza del bar Chiara.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale, allertati da alcuni cittadini, e una pattuglia dei Carabinieri della stazione di Rezzato. L’arrivo delle forze dell’ordine ha consentito di ristabilire la situazione. Presente anche un’ambulanza del Cosp, i cui operatori hanno prestato le prime cure, in particolare a due dei coinvolti. I tre uomini sono stati infine accompagnati al comando della Polizia Locale per gli accertamenti e gli eventuali provvedimenti.