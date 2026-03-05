Giornale di Brescia
Abbonati
﻿CronacaBrescia e Hinterland

Litigano per i cani: rissa tra tre uomini a Rezzato

Francesca Zani
Uno degli animali avrebbe tentato di aggredire l’altro, provocando la reazione dei proprietari: intervenuta la Polizia locale
Intervenuta la Polizia locale
Intervenuta la Polizia locale
AA

Nel pomeriggio si è verificata una lite tra tre uomini a Rezzato, con ogni probabilità originata da motivi legati ai rispettivi cani. L’episodio è avvenuto intorno alle 17 in via Leonardo da Vinci, nei pressi del bar Zanzibar, di fronte all’ufficio postale, dove i tre avrebbero iniziato a discutere.

Secondo una prima ricostruzione, uno degli animali avrebbe tentato di aggredire l’altro, provocando la reazione dei proprietari. La discussione è rapidamente degenerata in uno scontro fisico, con spintoni e pugni.

Un anziano passante è intervenuto nel tentativo di separare i contendenti, gettando la sua bici tra di loro, riuscendo solo in parte a riportare la calma. I tre hanno continuato a fronteggiarsi spostandosi lungo la strada fino a via De Gasperi, all’altezza del bar Chiara.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale, allertati da alcuni cittadini, e una pattuglia dei Carabinieri della stazione di Rezzato. L’arrivo delle forze dell’ordine ha consentito di ristabilire la situazione. Presente anche un’ambulanza del Cosp, i cui operatori hanno prestato le prime cure, in particolare a due dei coinvolti. I tre uomini sono stati infine accompagnati al comando della Polizia Locale per gli accertamenti e gli eventuali provvedimenti.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
rissacaniRezzato
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario