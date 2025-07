Litigano con un coltello e un tondino in ferro, due denunciati in città

Dalle parole alle mani. Dalle mani a un coltello da cucina e a un tondino in ferro da cantiere: si è conclusa così la violenta lite tra due marocchini di 44 e 32 anni, finiti in ospedale con una prognosi di 7 e 15 giorni.

La vicenda

I carabinieri di Brescia, a seguito dell’intervento in via Corsica a Brescia, hanno denunciato in per lesioni personali aggravate e porto abusivo di armi i due uomini entrambi con precedenti di polizia.

I due, al culmine di una discussione sorta tra di loro per futili motivi, si sono colpiti con le armi riportando numerose ferite da taglio. Uno dei due è risultato irregolare sul territorio nazionale e sono state avviate dunque le previste procedura per l’espulsione, d’intesa con gli uffici della Questura di Brescia.