Litiga in strada, gli agenti trovano una scacciacani nel suo zaino: denunciato

Litiga con un automobilista e gli agenti gli trovano una scacciacani modificata nello zainetto. È successo martedì sera a Pregastine, località di Preseglie, quando la Polizia locale è dovuta intervenire per placare una lite in strada.

L’altra sera un automobilista si è trovato bloccato da un giovane che gli impediva di proseguire per la sua strada, in evidente stato di alterazione psicofisica dovuto con ogni probabilità al troppo alcol. Quest’ultimo si è messo a inveire contro il conducente, minacciandolo e picchiando con un telefonino sul vetro per convincerlo a scendere dall’auto. All’arrivo degli agenti ha provato ad aggredire anche loro, proseguendo con le ingiurie. La Polizia ha così dovuto bloccarlo per renderlo inoffensivo.

Perquisendo lo zaino del ragazzo, gli agenti hanno trovato una scacciacani modificata, senza più il tappo rosso, con un caricatore dotato anche di un proiettile «che avrebbe potuto anche sparare», assicurano. Portato al Comando, il giovane, che era già conosciuto dalle forze dell’ordine, è stato denunciato per il porto abusivo dell’arma, le minacce, la resistenza e l’oltraggio a pubblico ufficiale.