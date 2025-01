Lite violenta a Brescia: uomo ferito e operato d’urgenza

È stato ferito con un'arma da taglio al volto e al torace al termine di una violenta lite degenerata nel sangue. Un uomo è stato operato d'urgenza in ospedale e ora sembrerebbe fuori pericolo di vita. È successo ieri in tarda serata a Brescia, in zona Lamarmora, nel vicinanze delle abitazioni delle due persone coinvolte. Sul posto è intervenuta una volante del Commissariato di Polizia del Carmine.

Ancora non si conoscono i dettagli di quanto accaduto, la cosa certa è che l'uomo ferito è stato portato in ospedale in pericolo di vita. L'uomo che l’ha accoltellato è invece stato arrestato e portato in carcere. Entrambi hanno origini egiziane.