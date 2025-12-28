Giornale di Brescia
﻿CronacaSebino e Franciacorta

Lite tra giovani a Rovato: colpito alla testa con una bottiglia

Roberto Manieri
Una volta portato in ospedale uno dei due contendenti è stato poi dimesso dal Pronto Soccorso del Civile di Brescia con 15 giorni di prognosi
Cocci di bottiglia a terra (foto simbolica) - © www.giornaledibrescia.it
Un caso di violenza tra due giovani stranieri si è registrato nella notte a Rovato. In una lite fra due giovani magrebini all'esterno del Queen Pub, uno dei due è stato colpito con una bottiglia al capo. Alla scena hanno assistito alcune persone che avrebbero avvisato il 112 che ha inviato sul posto un'ambulanza e una pattuglia del radiomobile della compagnia di Chiari.

Una volta portato in ospedale uno dei due contendenti è stato poi dimesso dal Pronto Soccorso del Civile di Brescia con 15 giorni di prognosi. Sull'accaduto indagano i carabinieri della compagnia di Chiari che hanno acquisito anche le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona.

