Lite tra giovani a Rovato: colpito alla testa con una bottiglia
Un caso di violenza tra due giovani stranieri si è registrato nella notte a Rovato. In una lite fra due giovani magrebini all'esterno del Queen Pub, uno dei due è stato colpito con una bottiglia al capo. Alla scena hanno assistito alcune persone che avrebbero avvisato il 112 che ha inviato sul posto un'ambulanza e una pattuglia del radiomobile della compagnia di Chiari.
Una volta portato in ospedale uno dei due contendenti è stato poi dimesso dal Pronto Soccorso del Civile di Brescia con 15 giorni di prognosi. Sull'accaduto indagano i carabinieri della compagnia di Chiari che hanno acquisito anche le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona.
