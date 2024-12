Lite fuori dall’Art: ragazzo in ospedale con un taglio alla gola

Sono ancora in corso le indagini legate al ferimento accaduto questa notte all'esterno dell'Art Club Disco, discoteca di Desenzano. Dopo una lite alcuni giovani sono passati alle mani e uno dei contendenti è rimasto ferito alla gola da un fendente.

Non è certo se il feritore impugnasse una lama o semplicemente le chiavi della macchina. Fatto sta che il ferito ha riportato una lesione che i medici hanno ritenuto non grave ma da suturare. Ciononostante il ventenne che ha riportato la lesione all'altezza della gola è stato ricoverato all'ospedale di Desenzano in osservazione.

Non è grave e per lui la prognosi si limita ad alcuni giorni. Delle indagini se ne occupano i Carabinieri della compagnia di Desenzano. Ancora non sarebbe stato stabilito il tipo di utensile utilizzato per ferire il giovane.