Degenera una lite tra fratelli a Erbusco: grave un 26enne

Una discussione tra due fratelli è degenerata in una violenta lite: ad avere la peggio è stato un ragazzo di 26 anni trasportato in gravi condizioni al Civile. Il fratello, invece, ha fatto perdere le proprie tracce.

È successo questa sera a Erbusco, in un’abitazione situata nelle vicinanze di via Iseo.

A quanto risulta ai carabinieri intervenuti sul posto, che in questo momento stanno cercando il fratello che si è allontanato dopo l’aggressione, non sarebbe la prima volta che succede un episodio del genere. I due fratelli, di origini ghanesi, si sono picchiati violentemente ma non sarebbero state usate armi.

Ad avere la peggio il ragazzo di 26 anni che al momento dei soccorsi era incosciente. I carabinieri di Erbusco stanno cercando il fratello per fare chiarezza sui motivi che hanno portato a questa situazione.