Giornale di Brescia
Abbonati
﻿CronacaBrescia e Hinterland

Lite tra fratelli degenera nel sangue: 48enne colpito con un machete

Paolo Bertoli
I carabinieri di San Faustino hanno arrestato il fratello maggiore, di 49 anni, per lesioni personali aggravate
L'arma sequestrata dai carabinieri - © www.giornaledibrescia.it
L'arma sequestrata dai carabinieri - © www.giornaledibrescia.it
AA

È degenerata fino a rischiare di arrivare a conseguenze irreparabili la lite tra due fratelli bresciani che abitano nella zona di via Rose in città. Il maggiore, 49 anni, ha brandito un machete da 35 centimetri e con quello ha colpito al fianco il minore, un anno più giovane, provocandogli per fortuna solo ferite lievi e tagli profondi ad una mano.

L’intervento

Sono stati i carabinieri della stazione San Faustino ad intervenire dopo la segnalazione di una violenta lite in famiglia in corso. Il motivo della discussione, futile secondo i militari, ha però scatenato una violenta colluttazione e il più giovane è stato raggiunto da un fendente.

Per lui è stato necessario il trasporto in ospedale, in codice giallo, dove gli sono state medicate le ferite e assegnata una prognosi di 20 giorni

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
litemacheteBrescia
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario