Lite domestica in via Camozzi a Brescia, sul posto sei volanti
Ancora non si conoscono i dettagli della vicenda, ma secondo le prime ricostruzioni non sarebbe il primo episodio di questo tipo
Le volanti intervenute sul posto - © www.giornaledibrescia.it
Sei volanti della Polizia di Stato sono intervenute a sirene spiegate in via Camozzi, a Brescia, per una lite tra le mura domestiche. Ancora non si conoscono i dettagli della vicenda, perché gli agenti stanno ancora effettuando tutti gli accertamenti del caso.
Ma stando ad alcune testimonianze dei vicini, sembrerebbe che questa non sia la prima volta che in quell’appartamento succede un fatto del genere.
