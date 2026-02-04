Giornale di Brescia
Abbonati
﻿CronacaBrescia e Hinterland

Lite domestica in via Camozzi a Brescia, sul posto sei volanti

Simone Bracchi
Ancora non si conoscono i dettagli della vicenda, ma secondo le prime ricostruzioni non sarebbe il primo episodio di questo tipo
Le volanti intervenute sul posto - © www.giornaledibrescia.it
Le volanti intervenute sul posto - © www.giornaledibrescia.it
AA

Sei volanti della Polizia di Stato sono intervenute a sirene spiegate in via Camozzi, a Brescia, per una lite tra le mura domestiche. Ancora non si conoscono i dettagli della vicenda, perché gli agenti stanno ancora effettuando tutti gli accertamenti del caso.

Ma stando ad alcune testimonianze dei vicini, sembrerebbe che questa non sia la prima volta che in quell’appartamento succede un fatto del genere.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
lite domesticaBrescia
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario