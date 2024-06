Lite degenera a Capriolo: accoltellato al torace un 25enne

È successo vicino al casello autostradale vicino a Palazzolo sull’Oglio: il ragazzo è stato portato in ospedale ma non sarebbe in pericolo di vita

Lite degenerata in accoltellamento a Capriolo - Foto Gabriele Strada Neg © www.giornaledibrescia.it

A A Riduci Ingrandisci Una lite nel cuore della notte è degenerata nel sangue a Capriolo, in via Liguria, nelle vicinanze del casello autostradale sul confine con Palazzolo sull’Oglio. Per il momento l’unica cosa certa è che un ragazzo di 25 anni è stato trasportato all’ospedale Papà Giovanni XXIII di Bergamo, dopo essere stato accoltellato al torace. Ma, stando alle prime informazioni, il giovane di origini albanesi non è in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione locale e i colleghi della compagnia di Chiari che stanno indagando sull'episodio, per capire i motivi della lite, e soprattutto per risalire all'aggressore.

Argomenti accoltellamentoCapriolo