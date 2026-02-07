Litiga fuori dal bar, ai poliziotti: «Venite a vedere cosa vi faccio»

Tutto è iniziato con una lite scoppiata tra i tavolini dopo una serata alle slot machine. Un 54enne algerino, abituale frequentatore di un bar in via San Donino a Brescia, ha improvvisamente perso il controllo scagliandosi contro gli altri avventori. Armato di un bastone di 78 centimetri raccolto da terra, l’uomo ha seminato il panico all'esterno del locale, costringendo i presenti a chiedere l’intervento urgente del 112.

Le minacce ai poliziotti

All’arrivo degli agenti della Squadra Volante, la situazione è ulteriormente degenerata. L’uomo, a torso nudo e definito in stato di forte alterazione psicofisica, ha accolto i poliziotti con insulti e minacce di morte: «Venite a vedere cosa vi faccio», ha urlato tentando un nuovo assalto verso i clienti. A quel punto un agente, che si è frapposto fisicamente tra l’esagitato e gli altri avventori, ha evitato il peggio. Dopo una concitata colluttazione, i poliziotti sono riusciti a disarmarlo e immobilizzarlo, non senza difficoltà.

La successiva perquisizione ha rivelato che il 54enne, già gravato da numerosi precedenti penali, nascondeva nello zaino anche un coltello a serramanico di 16 centimetri. Oltre all'arresto per resistenza, minacce a pubblico ufficiale e porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere.

Il provvedimento

Il questore, Paolo Sartori, considerata la gravità dell'episodio e la pericolosità sociale del soggetto, ha disposto la revoca immediata del permesso di soggiorno. Non appena l’uomo verrà scarcerato, sarà espulso dall'Italia e accompagnato nel suo Paese d'origine.