Litiga fuori dal bar, ai poliziotti: «Venite a vedere cosa vi faccio»

Paolo Bertoli
Dopo una serata alle slot machine, armato di un bastone, l’uomo ha seminato il panico scagliandosi contro gli altri avventori
Un intervento della Polizia
Tutto è iniziato con una lite scoppiata tra i tavolini dopo una serata alle slot machine. Un 54enne algerino, abituale frequentatore di un bar in via San Donino a Brescia, ha improvvisamente perso il controllo scagliandosi contro gli altri avventori. Armato di un bastone di 78 centimetri raccolto da terra, l’uomo ha seminato il panico all'esterno del locale, costringendo i presenti a chiedere l’intervento urgente del 112.

Le minacce ai poliziotti

All’arrivo degli agenti della Squadra Volante, la situazione è ulteriormente degenerata. L’uomo, a torso nudo e definito in stato di forte alterazione psicofisica, ha accolto i poliziotti con insulti e minacce di morte: «Venite a vedere cosa vi faccio», ha urlato tentando un nuovo assalto verso i clienti. A quel punto un agente, che si è frapposto fisicamente tra l’esagitato e gli altri avventori, ha evitato il peggio. Dopo una concitata colluttazione, i poliziotti sono riusciti a disarmarlo e immobilizzarlo, non senza difficoltà.

La successiva perquisizione ha rivelato che il 54enne, già gravato da numerosi precedenti penali, nascondeva nello zaino anche un coltello a serramanico di 16 centimetri. Oltre all'arresto per resistenza, minacce a pubblico ufficiale e porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere.

Il provvedimento

Il questore, Paolo Sartori, considerata la gravità dell'episodio e la pericolosità sociale del soggetto, ha disposto la revoca immediata del permesso di soggiorno. Non appena l’uomo verrà scarcerato, sarà espulso dall'Italia e accompagnato nel suo Paese d'origine.

